Renewi neemt nieuwe afvalsorteerlijn van 20 miljoen euro in gebruik

In het Gentse havengebied heeft het afvalsorteringsbedrijf Renewi een gloednieuwe sorteerlijn in gebruik genomen die per jaar zo’n 125.000 ton bedrijfsafval zal kunnen verwerken. De bedoeling is om van dat afval goed driekwart opnieuw in de economie te brengen, als herbruikbare grondstof. De sorteerlijn is de eerste van drie, die Renewi plant in ons land. De twee andere komen in de provincies Antwerpen en Limburg. Ook gloednieuw: de stroom op de site in Gent wordt vanaf nu aangeleverd door een windturbine. En die is meteen de hoogste op het Belgische vasteland.