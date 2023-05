“Het vastgoedfeestje is gedaan”. Al op 4 mei zette Trends die titel op de cover. En nu komt er ook bevestiging uit de sector zelf. Naar aanleiding van zijn update over het eerste kwartaal spreekt de beursgenoteerde projectontwikkelaar Atenor heel expliciet over een ‘vastgoedcrisis’. Met een koerstuimeling van het aandeel tot gevolg. Atenor reageert op de crisis door zowat een tiende van zijn projecten versneld te verkopen. Desnoods met verlies.