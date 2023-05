De winsten die Pfizer heeft opgestreken met z’n coronavaccin gaat de farmareus investeren in een beloftevolle technologie om kanker gericht aan te pakken. De CEO van Pfizer heeft die strategie uit de doeken gedaan in een interview met persagentschap Reuters. De recente kwartaalresultaten van Pfizer tonen immers dat de coronaboost snel uitgewerkt is. Al blijkt ook de techniek van het coronavaccin nog breder toepasbaar.