BEKIJK – Peter Mertens (PVDA): ‘Engie is zelf verantwoordelijk voor zijn nucleair afval’

Volgens PVDA-boegbeeld Peter Mertens is Engie zelf volledig verantwoordelijk voor de berging van het nucleaire afval. De Belgische staat moet volgens hem daarbij niet tussenkomen . ‘De nucleaire deal tussen de regering en Engie is dan ook niet in het voordeel van het Belgische volk’, zei de PVDA-voorman tijdens een manifestatie gericht tegen de sterk gestegen energieprijzen. De partij verzamelde 100.000 handtekeningen waarmee ze naar de premier trok. Premier De Croo gaf vandaag evenwel niet thuis. Zowel het partijbureau bij Open VLD als de persconferentie rond de nucleaire deal en een Europese top stonden in zijn agenda genoteerd.