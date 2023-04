Ook een sociaal bemiddelaar bereikt geen doorbraak in het Delhaize-conflict

Tien uur hebben vakbonden en directie van Delhaize bij elkaar gezeten. Voor het eerst onder auspiciën van een sociaal bemiddelaar. Maar zonder resultaat. De directie blijft bij haar plan om de laatste 128 Delhaize-winkels in eigen beheer over te hevelen naar zelfstandige ondernemers en wil niet praten over een alternatief. Wat de vakbonden eisen. Die kondigen daarom aan dat de acties, waaronder de stakingen in de supermarkten, voortduren en allicht nog worden opgevoerd. De poging om het conflict via een sociaal bemiddelaar te ontmijnen is dus ijdel gebleken.