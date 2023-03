Arbeidsbemiddelingsdienst VDAB heeft nog altijd 1.500 vacatures voor vrachtwagenchauffeur. Zeker in Antwerpen is het tekort groot. Om meer kandidaten tot trucker te kunnen opleiden, stelt Defensie een oefenterrein op het militair domein van Brasschaat ter beschikking van de VDAB. Die gaat ook Oekraïners opleiden die al een rijbewijs C hebben, maar geen vakbekwaamheidsattest om in de Europese Unie als vrachtwagenchauffeur te werken.