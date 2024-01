Stefaan Allemeersch, zelf CEO van Giks Fashion, ziet nog kansen voor zijn sector. Precies op de dag dat Trends uitpakt met alarmerende cijfers over de zelfstandige modedetailhandel neemt hij de fakkel over als voorzitter van Mode Unie. In een studiogesprek met Francesca Vanthielen toont hij zich optimistisch over de comeback van de bakstenen winkel. Zolang de kledingzaak voldoende schaalgrootte heeft en de uitbater nauw kan samenwerken met zijn leveranciers, de textielfabrikanten.