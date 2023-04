Net voor Pasen is een nieuwe holding verrezen die zich richt op de paardentopsport: Pegasus. Daarin twee Vlaamse bedrijven, die in die sector internationaal op de kaart staan: EHS, actief in het internationale paardenvervoer, en Nutriquine, gespecialiseerd in paardenvoeding. De holding werd mee opgericht door We Are Jane, de investeringsmaatschappij van en voor vrouwen. Aan het hoofd van de holding staat dan ook een vrouw.