Vlaanderen verscherpt z’n ambities in de biolandbouw. Landbouwminister Jo Brouns heeft het nieuwe “5×5%-plan” voorgesteld in een bioboerderij in Hasselt. Dat plan houdt in dat tegen 2027 5% van alle Vlaamse landbouwgrond biologisch bewerkt moet worden, en minstens 5% van wat we eten biologisch moet zijn. Er komen promotiecampagnes om de vraag naar bioproducten aan te wakkeren. En de Vlaamse overheid gaat het goeie voorbeeld geven in haar grootkeukens.