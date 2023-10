In Brussel hebben vertegenwoordigers van een vijfentwintigtal Belgische en Oekraïense ngo’s actiegevoerd voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze vragen een Belgisch verbod op de invoer van Russisch vloeibaar gas, of lng, via de haven van Zeebrugge. Onze afhankelijkheid van dat Russische gas is al sterk verminderd, zegt Trends-hoofdeconoom Daan Killemaes. Al betekent dat niet dat we nu op beide oren kunnen slapen.