Spaarders moeten het gevoel hebben dat ze een faire deal krijgen van hun banken. Anders dreigen die de spaarder als stabiele bron van financiering kwijt te spelen. Dat zegt de Nationale Bank in het licht van de discussie of de banken verplicht moeten worden hun spaarrente op te trekken. De Nationale Bank is nog niet klaar met het advies dat de regering haar daarover heeft gevraagd. Ze deed de uitspraak bij de voorstelling van haar Financial Stability Report.