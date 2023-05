Minister van Overheidsbedrijven De Sutter geeft toe dat het onverstandig was om op haar kabinet experts aan te nemen die door Bpost worden betaald. Maar van belangenvermenging is er nooit sprake geweest, zegt ze in de Kamercommissie. De Sutter is daar aan de tand gevoeld over de wantoestanden bij Bpost. In haar betoog wijst de minister op de ingewikkelde relatie tussen de overheid en het postbedrijf. En ze geeft een sneer naar de PS, met wie ze in de regering zit.