De Amerikaanse farmareus Eli Lilly heeft succes geboekt in de laatste klinische tests met een Alzheimer-medicijn. De molecule blijkt de achteruitgang van de patiënten te kunnen afremmen. Eli Lilly hoopt nog voor de zomer z’n dossier in te dienen voor goedkeuring in Amerika. De ziekte van Alzheimer treft een kleine 40 miljoen mensen wereldwijd. De goede testresultaten stuwen het aandeel van Eli Lilly zo’n 6,5 procent hoger op Wall Street.