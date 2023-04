Als alles volgens plan verloopt, brengt de maalderij Dossche Mills dit najaar voor het eerst tarwemeel met een lagere CO2-afdruk op de markt. Bij de teelt van de tarwe is namelijk gebruik gemaakt van een meststof met heel wat minder CO2-uitstoot. Dossche Mills is één van de grootste maalderijen in Europa. De zetel is gevestigd in het Oost-Vlaamse Deinze.