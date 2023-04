De Limburgse fietsenfabrikant Belgian Cycling Factory gaat 1 miljoen euro vers kapitaal ophalen via crowdlending. De fabrikant is bekend van de sportfietsmerken Eddy Merckx en Ridley, maar wil met het geld z’n pijlen richten op e-bikes. Vorig jaar lanceerde het z’n eerste elektrisch ondersteunde Ridley-fiets. En nu wil het zo snel mogelijk een volledig gamma voor elektrische mobiliteit kunnen aanbieden. Want dat is een boomende markt.