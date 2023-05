De Kempische meubelfabrikant Drisag richt 95 woonunits in voor Oekraïense vluchtelingen. In feite is het bedrijf gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van kantoormeubiliair. Maar nu snijdt het dus een ander, bijkomend marktsegment aan. Een slimme zet: door te diversifiëren, wordt Drisag minder afhankelijk van conjunctuurschommelingen op de kantoormeubelmarkt.