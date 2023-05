Athumi wordt een veilig, centraal platform voor dataverzameling. Denk aan kadastrale of medische gegevens, maar de mogelijkheden zijn eindeloos, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon. Het Vlaamse datanutsbedrijf moet de veiligheid en privacy van die gegevens waarborgen. Dat moet vertrouwen geven om ermee aan de slag te gaan, in onderzoekscentra of bedrijven. Athumi kan zo de Vlaamse data-economie een flinke boost geven tot ver buiten de landsgrenzen.