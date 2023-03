Hoge kosten wegen op verkoop Belgische voedingsproducten

Jaag voedingsbedrijven en consumenten niet naar het buitenland! Dat is de boodschap van Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie. Onze voedingsbedrijven boekten vorig jaar weliswaar een recordomzet van 76 miljard euro, maar dat is vooral te danken aan de prijsstijgingen. De verkoopvolumes zijn de voorbije twee jaar gedaald, met zo’n drie procent. Omdat onze voedingsbedrijven internationaal marktaandeel verliezen en omdat almaar meer consumenten hun inkopen over de grens goedkoper kunnen doen.