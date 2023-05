De Vlaamse bouwsector wil meer controle op startende aannemers. Aanleiding zijn enkele recente meldingen van onafgewerkte woonprojecten doordat de aannemers failliet gingen. In een open brief vraagt de sector om starters te controleren op hun beroepsbekwaamheid en financiële kennis. Die oproep komt opvallend genoeg niet alleen van de bouwfederaties Embuild en Bouwunie, maar ook van de ingenieursbureaus, architectenverenigingen én de drie vakbonden in de bouw.