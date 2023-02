Gentse start-up haalt 1,3 miljoen op om communicatienetwerk voor zeeschepen te vermarkten

De jonge Gentse startup Sealution haalt 1,3 miljoen euro vers kapitaal op. Daarmee wil het de intranet-verbindingen voor grote schepen vermarkten, die het de afgelopen twee jaar heeft ontwikkeld. Momenteel is het nog steeds erg moeilijk om intranet aan te leggen op schepen. Maar nu er technologie bestaat om bijvoorbeeld koelcontainers te monitoren, is zo’n verbinding broodnodig. Een gat in de markt, waar Sealution dus een oplossing voor heeft.