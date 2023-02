Franse rusthuisuitbater Orpea kondigt 10 sluitingen aan in ons land

De financieel wankele rusthuisuitbater Orpea wil tien rusthuizen sluiten in ons land. Drie in Vlaanderen en zeven in Brussel. De Franse groep wil daarmee de verliezen in de Belgische tak aanpakken. De directie start het overleg met de getroffen bewoners en het personeel. Van ontslagen is voorlopig geen sprake. Orpea belooft tegelijk 90 miljoen te investeren in ons land, al is het onduidelijk waar het geld vandaan moet komen. Orpea België baat een zestigtal rusthuizen uit, naast twintig assistentiewoningen, en telt 4.000 werknemers.