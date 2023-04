Eén op de twaalf winkels in ons land is een franchisezaak. De franchiseformule zit in de lift, blijkt uit recent onderzoek van de Belgische Franchise Federatie. Het gaat om zo’n 9.500 winkels, die samen meer dan 58.500 personeelsleden tewerkstellen. Vooral in de voedings- en horecasector. Veel merken zoeken expliciet zelfstandige uitbaters om sneller te kunnen groeien.