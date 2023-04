Fietsen Wildiers, het familiebedrijf dat voornamelijk vestigingen heeft rond de as Gent-Antwerpen-Hasselt, opent vrijdag zijn zeventiende winkel. De keten gespecialiseerd in e-bikes haalt vandaag de helft van zijn omzet uit leasingfietsen en ziet zijn inkomsten uit dat segment boomen. En het potentieel is nog gigantisch, klinkt het.