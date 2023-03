De exportcontrole op Vlaamse elektronica en spitstechnologie moet strenger. Dat blijkt uit een analyse van het Vlaams Vredesinstituut, het wetenschappelijk onderzoekscentrum dat het Vlaams parlement adviseert over wapenhandel en conflictpreventie. Het wordt immers steeds moeilijker om te bepalen welke nieuwe producten of technologieën ook voor oorlogsdoeleinden kunnen worden gebruikt. En dat is gevaarlijk tegen een achtergrond van toenemende geopolitieke spanningen.