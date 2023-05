Duitse recessie is ook voor België slecht nieuws

Duitsland is dan toch in een recessie beland. In het laatste kwartaal van vorig jaar was de economie al gekrompen, en in het voorbije kwartaal blijkt die krimp zich doorgezet te hebben. Twee opeenvolgende kwartalen van negatieve groei dus, wat economen een recessie noemen. Voor het ganse jaar verwacht de hoofdeconoom van ING Duitsland Carsten Brzeski wél nog lichte groei, maar hij voorspelt wel dat onze oosterburen de komende jaren zullen blijven slabakken. En dat is ook voor ons geen goed nieuws.