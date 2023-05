In de Verenigde Staten palaveren Democraten en Republikeinen nog altijd over de verhoging van het schuldenplafond. De tijd tikt: is er op 1 juni geen akkoord, dan kunnen de Verenigde Staten hun leningen niet meer terugbetalen, wat een schokgolf zou veroorzaken op de financiële markten. De druk wordt ondertussen opgevoerd om de onderhandelaars naar een oplossing te duwen.