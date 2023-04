De Nul: “Tekort aan schepen voor groei offshore wind”

In de haven van Zeebrugge kan je uitzonderlijk drie kabelschepen van Jan De Nul spotten. Ze worden ingezet bij de bouw van windmolenparken op zee. Zowel Europa als de Verenigde Staten willen de komende jaren hun offshore windenergie-capaciteit fors uitbreiden. Of dat lukt, is nog maar de vraag. Maritieme dienstverleners als Jan De Nul zitten tot over hun oren in het werk. En de bouw van nieuwe schepen kost handenvol geld. Sinds 2010 heeft Jan De Nul al anderhalf miljard euro geïnvesteerd in z’n offshore vloot.