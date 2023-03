De grote baas van TikTok heeft zich moeten verdedigen in het Amerikaanse congres. Hij werd er maar liefst 5 uur lang ondervraagd door Democraten en Republikeinen. De parlementsleden vrezen voor grootschalige Chinese spionage via de populaire app, of zelfs mogelijke beïnvloeding van de Amerikaanse bevolking door de Chinese communistische partij. Al twee jaar riskeert TikTok daarom een verbod in de V.S. Dat risico lijkt na de hoorzitting allerminst van de baan.