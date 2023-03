Brussels Airlines staat minder ver in z’n herstel dan z’n Duitse Lufthansa. Voor Brussels Airlines as 2022 nog een verliesjaar, maar het tij is gekeerd zo verzekert de interim-CEO Christina Foerster. Zij belooft operationele winst in het lopende jaar. Break-even draaien zal niet volstaan. Al zal het aan haar opvolger zijn om die belofte waar te maken.