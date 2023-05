Hoogradioactief kernafval hergebruiken om er elektriciteit mee te produceren in kleinschalige en veilige kerncentrales. Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar onderzoekers van het SCK CEN in Mol willen het waarmaken met hun onderzoeksreactor Myrrha. Hoogradioactief afval van kerncentrales blijft tot 300.000 jaar radiotoxisch. Na hergebruik in de Myrrha-reactor zou dat nog maar 300 jaar zijn. Circulare kernenergie, zeg maar.