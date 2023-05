De inflatie in ons land is verder gedaald. Van 5,6 procent in april tot 5,2 procent in mei. Het laagste peil in ruim anderhalf jaar. Dat is grotendeels te danken aan de forse daling van de energieprijzen. Maar ook de stijging van de voedselprijzen neemt in vaart af. Brood en granen bijvoorbeeld zijn zelfs goedkoper geworden dan vorige maand. Alleen voor diensten lijkt de inflatie almaar hardnekkiger.