We blijven massaal online shoppen. Dat blijkt uit het jaarlijkse marktonderzoek van GfK in opdracht van BeCommerce. Vorig jaar klikten we zo’n 170 miljoen online aankopen bij elkaar, goed voor 22% groei van de Belgische e-commerce. De groei komt nu vooral uit de dienstensector. Want we reizen weer volop en kunnen weer tickets aankopen voor optredens en events.