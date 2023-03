De Belgische batterijcapaciteit zal de komende twee jaren vervijfvoudigen, tot zo’n 550 megawatt. Er zijn vergunningen aangevraagd voor 7 batterijparken. Vanmiddag is in het Oost-Vlaamse Ruien zo’n batterijpark geopend van 25 megawatt. Dat is momenteel het grootste van het land. De batterijparken helpen om het elektriciteitsnet te stabiliseren. Ze zijn broodnodig, door de snelle opmars van hernieuwbare energiebronnen.