Het Belgische softwarebedrijf iTraceiT uit Braine-le-Comte zegt software te hebben ontwikkeld die de volledige weg die diamanten afleggen – van de mijn tot de juwelier – in kaart kan brengen. Het doet daarvoor een beroep op blockchaintechnologie. Volgens het jonge bedrijfje is het de eerste keer dat zo’n allesomvattend diamantpaspoort is ontwikkeld.