In het West-Vlaamse Langemark heeft zuivelproducent Milcobel zijn Mozzarella Experience Center geopend, op de site van zijn enorme mozzarella-fabriek. Het wil er klanten van over de hele wereld ontvangen. Niet alleen aankoopdirecteuren, maar vooral R&D- en marketingmensen. Want zeker in Azië vindt mozzarella steeds meer nieuwe toepassingen. Hoe Italiaans het ook mag klinken, met Milcobel is ons land een van de grootste mozarella-producenten van Europa.