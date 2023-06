Heel wat sectoren klagen over personeelstekort, ook de horeca. Daar is het tekort aan handen niet alleen voelbaar in de doorsnee brasserie, maar ook in toprestaurants. Je zou verwachten dat afgestudeerden staan te springen om ervaring op te doen in bijvoorbeeld een sterrenzaak. Maar zelfs zij moeten snoeien in het aantal couverts of sluitingsdagen invoeren, omdat ze onvoldoende keukenpersoneel vinden. Wij doken in de keuken bij een chef met 1 Michelinster in het Oost-Vlaamse Zele.