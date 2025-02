BEKIJK – Z-Nieuws van woensdag 5 februari

De Europese Commissie wil optreden tegen de massale, ongecontroleerde instroom van goedkope, vooral Chinese spullen naar Europa. Ze wil daarom een heffing invoeren op de import van online pakjes. En er is meer: Brussel opent een onderzoek naar het Chinese e-commerceplatform Shein voor mogelijke inbreuken op de Europese regels. Ruim 3.000 Europese metaalarbeiders hebben vanochtend actiegevoerd in de Europese wijk. De Europese Commissie moet dringend met een plan komen om de zwaar getroffen Europese industrie te ondersteunen, vinden ze. Hoogspanningsnetbeheerder Elia heeft nu ook formeel beslist om de laatste contracten voor het energie-eiland Prinses Elisabeth voorlopig niet te ondertekenen. Het eiland valt veel duurder uit dan gepland. De stroomnetbeheerder wil daarom wachten op wat de nieuwe regering beslist. In Z-Beurs focussen we onder meer op de dreun die Melexis vandaag moest incasseren. De chipmaker scoort nog zwakker dan het een kwartaal geleden had zien aankomen.