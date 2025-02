BEKIJK – Z-Nieuws van woensdag 12 februari

Eén dag voor de nationale betoging ontvangt premier De Wever de vakbonden en werkgevers. De eerste reacties zijn positief.In 1 op de 10 bedrijven kreeg het personeel vorig jaar een collectieve bonus. Acht procent van de werkgevers koos voor een resultaatsgebonden loonbonus, iets meer dan 2 procent ging voor een winstpremie. Die cijfers haalt HR-specialist SD Worx uit de loondata van 2024. Annelies Rottiers van SD Worx geeft toelichting in onze studio.Het merk Payconiq verdwijnt in 2026. De nieuwe Europese betaaldienst ‘Wero’ moet betalingen in Europa makkelijker maken.Tesla open een fabriek voor reuzebatterijen in Shanghai. Omdat er wereldwijd grote vraag naar is, door de opmars van batterijparken.Tom Simonts van KBC bespreekt in het beursnieuws de groei van Heineken en de terugval van Randstad.