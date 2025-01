BEKIJK – Z-Nieuws van maandag 6 januari

Telersvereniging BelOrta wil krachten bundelen met Nederlandse collega’s om zich te wapenen tegen de groeiende macht van de supermarkten. Tomatenbedrijf Stoffels uit Rijkevorsel heeft de grootste moeite om nog uit te breiden. Na een jarenlange en geldverslindende procedureslag met een lokale natuurvereniging, zag het bedrijf maar één uitweg: een naburige paprika-kweker opkopen. Het toont volgens Stoffels aan hoe hard Vlaanderen zichzelf heeft vastgereden met z’n vergunningenbeleid.Wissel aan de top bij het ABVV. Bert Engelaars volgt Miranda Ulens op en toont zich in onze studio tegelijk verzoenend én strijdvaardig. Las Vegas maakt zich op voor ‘s werelds grootste techbeurs, terwijl dreigende importtarieven de sector in spanning houden. De prijs die consumenten betalen voor publiek laden is een ware jungle, zo stellen studenten van de Thomas More Hogeschool in Mechelen. In aanloop naar de start van het Autosalon, nu vrijdag, maken zij een balans op van de elektrische wagenmarkt. Het kruim van de techwereld blaast deze week verzamelen in Las Vegas, waar CES 2025 van start gaat, de grootste techbeurs ter wereld. Innovaties zoals AI-robots, holografische projecties en gezondheids-technologie staan centraal, terwijl bedrijven ook antwoorden zoeken op uitdagingen rond de aangekondigde Amerikaanse importtarieven. Het Japanse Nippon Steel en het Amerikaanse US Steel stappen samen naar de rechtbank om hun fusie toch te kunnen doorvoeren. Afgelopen vrijdag heeft de Amerikaanse president Biden de overname van US Steel door z’n Japanse sectorgenoot geblokkeerd. Het Taiwanese Hon Hai Precision Industry -of beter bekend als Foxconn- is de grootste fabrikant van computeronderdelen wereldwijd. Als zij met een sterke omzetstijging uitpakken, dan kijkt de hele techsector toe. Zeker na de onheilspellende berichten de voorbije weken dat AI wel niet zo’n vaart zou lopen. Daar willen we graag meer van weten en het komt goed uit dat Trends collega Ilse De Witte in de studio zit.