BEKIJK – Z-Nieuws van maandag 3 maart

De Europese defensie-aandelen vlammen nu Europa meer gaat inzetten op zijn eigen herbewapening. Europa werkt niet alleen intens aan z’n defensie, maar ook aan z’n economische slagkracht. Woensdag stelt de Europese Commissie een actieplan voor dat onze auto-industrie uit het slop moet halen. Ondertussen is al duidelijk dat de Europese Commissie de autosector meer tijd wil geven om zijn CO2-doelen te halen. De cryptomunten stijgen fors in waarde na het nieuws dat president Trump vijf cryptovaluta heeft aangeduid die -wellicht- zullen worden opgenomen in de strategische crypto-reserve van de Amerikaanse Centrale Bank. Trends wil méér Vlamingen aan het beleggen krijgen en lanceert daarvoor de Trends Beleggers Challenge. Een virtuele aandelenwedstrijd waarbij de beste belegger beloond wordt met 10.000 euro. Twee onderwerpen in Z-Beurs: de kapitaalverhoging van Atenor en ING, dat zijn positie in Van Lanschot Kempen verhoogt.