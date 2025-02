BEKIJK – Z-Nieuws van donderdag 5 februari

Terwijl ons BBP groeit, keldert het welzijn van de Belgische bevolking, zo stelt het Planbureau vast. We krijgen uitleg in onze studio. ING België verkoos volume boven marge. Een groeistrategie die aanslaat. De juweliers in ons land worstelen met torenhoge kosten. We peilen naar de succesformule, bij de meest rendabele juwelenzaak van Vlaanderen: Colman uit juwelenstad Antwerpen. We storeten ons op de reclamehoogmis van het jaar, de Amerikaanse Super Bowl. Met nog méér bekende koppen dan ooi tevoren, nog duurdere spots en een opvallende Vlaamse ‘touch’. Lotus Bakeries kan onvoldoende Biscoffs bakken om de groeiende vraag bij te benen. Het aandeel verliest bijna 9%. Het staat centraal in ons beursgesprek, naast het winstherstel bij bierbrouwer Carlsberg.