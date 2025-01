BEKIJK – Z-Nieuws van donderdag 23 januari

.Restaurantketen EXKi haalt 15 miljoen op en wordt volledig eigendom van Iris Belgium. Dat investeringsfonds wil de keten transformeren. Het consumentenvertrouwen in ons land noteert deze maand op min elf. Dat is het laagste niveau in twee jaar. Lokale opwekkers van groene energie verbinden met lokale gezinnen die de energie willen afnemen. Dat was vijf jaar geleden de insteek van Bolt. Vorig jaar heeft het Brusselse bedrijf de kaap van honderdduizend energie-afnemers genomen. Er was zelfs sprake van de eerste operationele winst. Minister Weyts zegt neen tegen statiegeld. Drieënzestig Belgen zijn vorig jaar miljonair geworden dankzij de Nationale Loterij. Die verdeelde ruim 1 miljard euro onder de winnaars. De Nationale Loterij heeft vorig jaar een recordomzet geboekt van ruim anderhalf miljard euro. Ondanks voortdurende Russische aanvallen investeert Oekraïene in nieuwe, duurzame energie-infrastructuur. DTEK, het grootste private energiebedrijf van het land, pompt 450 miljoen euro in de uitbreiding van een windpark aan de Zwarte Zee en slaat hiervoor de handen in mekaar met de Deense fabrikant van windmolens Vestas. De smartphones die Samsung dit jaar uitbrengt, zullen niet speciaal uitblinken op gebied van hardware, wél in wat ze ermee kunnen. Artificiële Intelligentie was immers de rode draad doorheen Samsungs jaarlijkse Unpacked-event, een show die vooruitblikt op komende nieuwigheden. De Galaxy S25 top-gsm’s moeten zich als een butler gedragen, met de hulp van Google. Beursgesprek: Wat er in de chipsector is gebeurd, dat gaan we uitzoeken met onze beursgast. En we onderzoeken ook de stevige koersval van min 23 procent bij het Duitse sportmerk Puma. Onze beurswatcher vandaag is Kris Kippers van Degroof Petercam.