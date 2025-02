BEKIJK – Z-Nieuws van donderdag 13 februari

Het ongenoegen over de besparingen van de regering-De Wever is groot: het vakbondsprotest in Brussel lokt bijna 100.000 betogers. KBC boekt recordcijfers ondanks de dalende rente. CEO Johan Thijs trekt z’n verwachtingen voor dit jaar op. Kort: Commerzbank countert Unicredit, Honda afgewezen door Nissan, Unilever brengt z’n ijstak naar de beurs. Boplan is gekend voor z’n opvallende kunststof stootbeveiliging in wielerwedstrijden. Het West-Vlaamse bedrijf neemt zijn Franse leverancier Celtiplast over. Kort: Google Search remt de groei van Reddit, Apple TV komt naar Android, X betaalt Trump. De Democraten proberen de draconische bezuinigingen van president Trump en Elon Musk tegen te houden. Elon Musk beweert dat zijn nieuwste chatbot Grok 3 beter wordt dan ChatGPT, Deepseek en alle andere AI-bots die nu beschikbaar zijn. / Z-Beurs met Siddy Jobe van Econopolis, die vertrekkend van KBC de sterke beursremonte van de Europese bankensector belicht en ook de forse koerssprong (+ 14 procent!) van betaalbedrijf Adyen verklaart.