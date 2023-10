Artisanale luxegeurkaarsen in betonnen potten. Het is het handelsmerk van Mon Dada, een kleine KMO in het West-Vlaamse Harelbeke die een onwaarschijnlijke groei kent. En Wout van Aert gaat die groeispurt nog aantrekken. Hij en zijn vrouw stappen namelijk in het kapitaal van Mon Dada samen met de West-Vlaamse ondernemer Bruno Descamps.