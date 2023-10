Solliciteren eenvoudiger maken. Dat is het opzet van Work-ID, een nieuw digitaal paspoort waarin je alle werkgerelateerde documenten kunt samenbrengen én kunt delen met zoveel werkgevers als je wil. De tool is een initiatief van de uitzendsector in ons land en werd vandaag gelanceerd. Work-ID moet de drempel naar de arbeidsmarkt mee verkleinen en de administratieve rompslomp mee helpen verlichten.