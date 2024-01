De Vlaamse woningmarkt is over zijn piek heen. Dat blijk uit het jaarlijks onderzoek naar de vastgoedprijzen van vastgoedmakelaar ERA en de Universiteit Antwerpen. In het laatste kwartaal van 2023 zakten de huizenprijzen gemiddeld 1,9 procent onder het niveau van het jaar voordien. Huizen staan nu ook langer te koop.