Het West-Vlaamse tapijtenbedrijf Demuynck pakt uit met een tapijt dat volledig recycleerbaar is. Het gebruikt daarvoor een erg innovatief productieproces: sonic welding oftewel lassen met geluidsgolven. Daardoor is er geen lijm nodig en dat vereenvoudigt het recyclageproces. De Wevelgemse tapijtenmaker heeft hiermee naar eigen zeggen een wereldprimeur te pakken. Eén waar veel vraag naar is.