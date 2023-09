De Vlaamse regering investeert in 5.000 extra kinderopvangplaatsen. En werkende ouders krijgen voorrang in de kinderopvang. Dat heeft minister-president Jan Jambon aangekondigd in zijn jaarlijkse Septemberverklaring. Ook de kwaliteit van de kinderopvang moeten beter en het aantal kinderen per begeleider naar beneden. Alles samen gaat het om een extra investering van 270 miljoen euro per jaar.