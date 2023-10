Janssen Pharmaceutica heeft z’n diepe geothermiecentrale in gebruik genomen. Die pompt water op van liefst 2,4 kilometer diepte, onder z’n gebouwen in Beerse. Dat water is zowat 85 graden warm, zomer en winter. Janssen is naar eigen zeggen de eerste industriële speler in ons land die diepe geothermie op deze schaal toepast voor zijn eigen energiebehoefte.