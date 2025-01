Een huurwoning vinden was nog nooit zo moeilijk in Vlaanderen. De krapte op de huurmarkt is ongezien groot. Voor elke kandidaat die een huurcontract tekent, blijven er 33 in de koud staan, zegt immokantoor Dewaele. Dat zijn er 3 keer zo veel als drie jaar geleden. Er zijn niet alleen meer Vlamingen die huren, maar ook veel minder investeerders die vastgoed willen verhuren.